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НовостиОбщество21 марта 2023 12:58

В Воронежской области посадят более 7,5 миллионов деревьев

Начали с Давыдовского и Бобровского лесничеств
Юрий КОЗЛОВ
Сажать деревья - благородный труд.

Сажать деревья - благородный труд.

Фото: с портала правительства Воронежской области.

В лесничествах Воронежской области на площади 2008 гектаров посадят более 7,5 миллионов сеянцев сосны, березы и других лесных пород деревьев. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Сажать деревья начали в Давыдовском и Бобровском лесничествах. Причем задействуют не только ручной труд, но и трактора и другие машины, подходящие для этих целей. Посадочный материал поставляет из лесных питомников Давыдовского и Ольховатского лесничеств, а также из тепличного комплекса Новоусманского филиала Воронежского лесопожарного центра.

- По мере оттаивания почвы посадка деревьев начнется и в других лесничествах региона, - сообщил руководитель Воронежского лесопожарного центра Юрий Пахомов.

Весной планируют посадить 80% деревьев, осенью - оставшиеся.