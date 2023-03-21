В Воронежской области посадят более 7,5 миллионов деревьев

Сажать деревья - благородный труд. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В лесничествах Воронежской области на площади 2008 гектаров посадят более 7,5 миллионов сеянцев сосны, березы и других лесных пород деревьев. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Сажать деревья начали в Давыдовском и Бобровском лесничествах. Причем задействуют не только ручной труд, но и трактора и другие машины, подходящие для этих целей. Посадочный материал поставляет из лесных питомников Давыдовского и Ольховатского лесничеств, а также из тепличного комплекса Новоусманского филиала Воронежского лесопожарного центра.

- По мере оттаивания почвы посадка деревьев начнется и в других лесничествах региона, - сообщил руководитель Воронежского лесопожарного центра Юрий Пахомов.

Весной планируют посадить 80% деревьев, осенью - оставшиеся.