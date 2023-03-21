42-летнего воронежца во второй раз поймали пьяным за рулем

В вечернее время на улице Матросова сотрудники ОБДПС УМВД России по Воронежу остановили автомобиль «Мазда 2» под управлением 42-летнего местного жителя. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

У водителя имелись явные внешние признаки алкогольного опьянения: нарушение речи и характерный запах. Сотрудники ГИБДД предложили мужчине пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался.

Позднее выяснилось, что в ноябре 2022 года мужчина уже привлекался к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования. Тогда его признали виновным, назначив штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года. Но нарушитель не сдал водительское удостоверение и не оплатил штраф.

Теперь же в соответствии со ст.264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.