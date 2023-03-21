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НовостиОбщество21 марта 2023 12:36

В Центральном районе Воронежа на четыре часа отключат воду

Ее не будет в нескольких домах в микрорайоне СХИ
Олег КУЗНЕЦОВ
Воды не будет 22 марта с 10.00 до 14.00 .

Воды не будет 22 марта с 10.00 до 14.00 .

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 22 марта, в Центральном районе в нескольких жилых домах отключат воду. Об этом предупредили в «РВК-Воронеж».

Отключение коснется домов в микрорайоне СХИ по следующим адресам: улица Тимирязева, 1 – 23 (нечетные), а также в доме № 14. Кроме того, не будет воды в хозяйственных постройках в Ботаническом саду ВГУ. Кранами нельзя будет пользоваться с 10.00 до 14.00.

Причина отключения воды – ремонт запорной арматуры на водопроводной линии диаметром 100 миллиметров в районе дома № 23 по улице Тимирязева.