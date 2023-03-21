В Воронеже нашли повешенным 23-летнего мужчину с удостоверением полицейского в кармане

Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства трагедии. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

На Ленинском проспекте на территории гаражного кооператива «Светлана» в заброшенном здании 19 марта обнаружили повешенным молодого мужчины. В его кармане нашли удостоверение сотрудника МВД. Личность погибшего установили. Мужчине было 23 года.

В полиции по поводу ЧП от комментария воздержались. Выяснением причины смерти молодого человека занимаются сотрудники Следственного комитета

- Следователи проводят проверку по факту этого ЧП. Для установления причины смерти назначили судебно-медицинской экспертизы. Наши сотрудники устанавливают обстоятельства трагического происшествия, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.