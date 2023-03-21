В Воронеже в мэрии напомнили, когда будут отключать отопление

Пока отопление выключать не собираются. Фото: из архива «КП»

В мэрии в связи с предстоящим потеплением напомнили правила отключения централизованного отопления. Уже в течении десяти лет действует норма, согласно которой теплоноситель перестают подавать в батареи, когда пять дней подряд среднесуточная температура будет равна или превышать отметку в +8 градусов. В то же время отметили, что пока соответствующих документов в городской администрации не готовят.

Это неудивительно. Согласно прогнозу погоды, в Воронеже в ближайшие пару суток ожидают теплые дни (от +9 и выше +10), но все еще холодные ночи. Только 24 и 25 марта среднесуточная температура превысит +8 градусов. Однако это пока срок недостаточный для отключения отопления.