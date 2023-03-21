В центре Воронежа образовались большие пробки из-за сломанных светофоров

Пробки быстро образуются, а вот рассасываться не спешат. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 21 марта, в Центральном районе перестали работать светофоры на перекрестке улиц Плехановской и Кольцовской. В связи с этим образовались большие пробки. На некоторых участках в центре автомобили двигаются со скоростью не выше 3-7 км/час.

Водители прежде всего жаловались на пробки, начинающиеся возле остановки «Площадь Заставы» и тянущиеся до перекрестка с Кольцовской. У «Галереи Чижова» машины и вовсе практически стоят.

У "Галереи Чижова" машины практически стоят. Фото: Яндекс.Пробки

Сейчас светофоры починили. Но пробки на Кольцовской и Плехановской и прилегающих к ним улицам пока не рассосались.