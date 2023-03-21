В Воронеже 72-летний инвестор потерял свыше 1,6 миллиона рублей

За минувшие сутки на территории нашего региона зарегистрированы десять краж с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 20 марта, в ОП № 7 УМВД России по Воронежу поступило заявление от 72-летнего местного жителя о том, что неизвестные похитил у него крупную суму денег. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Началось с того, что 10 февраля потерпевший установил на мобильный телефон приложение для инвестирования в ценные бумаги, желая получать дополнительный доход. Для первоначального старта аферисты предложили начать с небольшой суммы. Далее горе-инвестору звонили менеджеры и предлагали срочные сделки. В течение полутра месяцев заявитель переводил огромные суммы на различные счета, продавая имущество и оформляя кредиты. Общая сумма переводов составила свыше 1,6 миллиона рублей.

Всего за минувшие сутки на территории нашего региона зарегистрированы десять мошенничеств и десять краж с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Общий ущерб составил более 5,11 миллиона рублей.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет. Важно быть осторожными при общении с неизвестными лицами, которые обращаются с различными предложениями о переводе денег либо оказании каких-либо услуг.