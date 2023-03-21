В Воронеже напротив парка «Динамо» начали строить новую железнодорожную станцию

Станцию построят недалеко от дороги в Центральный парк. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронеже напротив Центрального парка (бывший «Динамо») начали строить новую железнодорожную станцию. Там уже установили деревянное ограждение вдоль дороги. Возле этого забора установили информационную табличку. На ней написано, что идет строительство платформ на 247 километре перегона Воронеж 1 – Отрожка.

Как и положено в паспорте объекта, указан и срок окончания строительства. Все работы должны завершить до 30 сентября 2023 года.

Официально сотрудники ЮВЖД о строительстве новой станции пока не объявляли.