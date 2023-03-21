В Воронеже продают бизнес-центр за 153 миллиона рублей

Четырехэтажное здание торгового центра «Арлан» по карману только очень обеспеченным людям. Фото: Авито.

Компания «Авирон девелопмент» продает за 153 миллиона рублей бизнес-центр «Арлан», расположенный в Северном микрорайоне на перекрестке улиц Хользунова и Антонова-Овсеенко, напротив авторынка. Площадь здания 2,5 тысяч квадратных метров.

В бизнес-центре четыре этажа. На первом этаже находится 1,3 тысяч квадратных метров торговых площадей. Также в бизнес-центре 1,2 тысячи «квадратов» занимают офисы.

В «Арлане» работают строительная компания «Авирон», магазины «Колеса даром», «Автострада», «Автозапчасти», «Гарвин». Также там располагаются «Яндекс.Такси» и офисы компаний, предоставляющие услуги страхования и лизинга.

Продавец в качестве «плюсов» называет высокую транспортную доступность бизнес-центра, панорамные окна, современный ремонт, высокие потолки и просторную парковку.

Напомним, та же компания продает трехэтажный торговый комплекс рядом с ТРЦ «Московский проспект» за 206,6 миллионов рублей.