Мобилизованный из Воронежа попросил ноутбук для нужд СВО

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Управа Ленинского района поддерживает связь с земляками, выполняющими служебно-боевые задачи в зоне специальной военной операции, и стараются оказывать им необходимую помощь. Например, школьники регулярно пишут военным письма поддержки, шлют поздравительные открытки к праздникам, плетут маскировочные сети, делают своими руками другие полезные предметы для успешной фронтовой работы.

- А недавно один из жителей района, мобилизованный для участия в СВО и проходящий службу в должности начальника медицинской службы батальона, обратился к нам с просьбой, - рассказал глава района Сергей Ситников. - Он попросил оказать помощь в приобретении ноутбука, необходимого для ведения медицинской документации на должном уровне и в мобильном режиме. Депутат Воронежской гордумы откликнулся на просьбу и помог приобрести ноутбук.

На днях военный медик, находясь в краткосрочном отпуске, прибыл в Воронеж и побывал в управе. Здесь ему лично передали ноутбук и партию обезболивающих лекарств для раненых.

- Выполняя свои обязанности, мне приходится ежедневно следить за состоянием здоровья личного состава, оказывать помощь раненым, делать всё возможное, чтобы минимизировать потери, - отметил офицер. – Могу сказать, что люди бодры, и настроены позитивно. Получая ту или иную помощь из родных мест, мы чувствуем себя увереннее. А когда человек уверен в себе – победа приближается быстрее.