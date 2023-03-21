19 медалей завоевали воронежцы на всероссийском турнире по сито-рю

Фото ЦСП СК Воронежской области.

В Лобне прошли сразу три турнира по восточному боевому единоборству сито-рю. В рамках чемпионата, первенства страны и всероссийских соревнований выступали более 1500 участников из 25 регионов России. В активе представителей Воронежской области 19 наград. Наш регион представляли воспитанники СК «Амарок», воронежской спортивной школы СШ № 26, Бобровской ДЮСШ им. В.Л. Паткина и спортивного клуба PANTERA.

Два золота в рамках чемпионата России завоевала Виктория Виденмеер (18+). Она выступала в весе свыше 60 кг ив абсолютной весовой категории. Победу на первенстве страны праздновал Дмитрий Кораблев (12-13 лет, до 50 кг). На всероссийских соревнованиях золото выиграл Дмитрий Бобров (11 лет, до 30 кг).