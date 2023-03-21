Воронежцы пожаловались на незаконную агрессивную рекламу

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

Воронежцы пожаловались в управу Ленинского района на незаконную рекламу, которая раскинулась прямо на тротуаре улицы Никитинской. Предприниматель так расстарался в своем желании привлечь как можно больше посетителей в торговую точку, что буквально опутал вход гирляндами из надувных шаров, заставил различными флаговыми конструкциями, баннерами, и надувными ростовыми фигурами. Прохожие вынуждены были сторониться небезопасной промо-акции. Кроме того, балансируя на лестнице, сотрудник торговой точки выкрикивал призывы посетить его магазин.

Сотрудники районного комбината благоустройства пресекли нарушение освободили дорогу от мусора. А руководству торговой точки будет выписан штраф.

- Отметим, что сотрудникам МБУ «Комбинат благоустройства Ленинского района» приходится ежедневно снимать десятки малоформатных листовок, наклеенных на ограждениях, водосточных трубах, остановочных павильонах, фасадах домов и после отмывать пострадавшие конструкции. При этом отвлекаются значительные коммунальные ресурсы, - сообщили в управе.

В свою очередь чиновники управы Ленинского района регулярно выявляют нарушителей Правил благоустройства и составляют протоколы об административных правонарушениях. Штраф составляет от 3 до 25 тысяч рублей.