Тела двух зарезанных пенсионерок нашли в Воронеже

Мужчина ножом нанес хозяйке и ее подруге множественные удары в область груди и шеи. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 20 марта, в частном доме в переулке Суворовском в Воронеже обнаружили тела двух 70-летних женщин с признаками насильственной смерти. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по региону.

Сотрудники полиции во взаимодействии со следователями СК установили и задержали на территории Калачеевского района подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления.

По предварительным данным, погибшая пригласила соседа помочь ей по хозяйству. Во время разговора между ней и гостем произошел конфликт. Мужчина ножом нанес хозяйке и ее подруге множественные удары в область груди и шеи. От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия.

В соответствии с пунктом «а» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство» злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы.