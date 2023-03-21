Воронежский «Факел» сыграет на «Чайке» со своей «молодежкой»

Эмоции радости из раздевалки "Факела" после победы над "Сочи". Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

25 марта воронежский «Факел» проведет товарищеский матч с молодежной командой клуба. Встреча пройдет на стадионе «Чайка», игра начнется в 15 часов, сообщает пресс-служба «неугасаемых».

Важная деталь: посетить встречу смогут представители фан-клуба и Союза ветеранов «Факела». Вход на арену – только по клубным картам.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в 20-м туре РФПЛ воронежцы разгромили «Сочи» (3:0) и закрепились на 14-м месте.

Тем временем, восточную трибуну Центрального стадиона профсоюзов условно дисквалифицировали до конца сезона-2022/2023 годов. Такое решение приняли на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.