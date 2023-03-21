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НовостиСпорт21 марта 2023 9:15

Воронежский «Факел» сыграет на «Чайке» со своей «молодежкой»

Но на игру смогут попасть далеко не все желающие
Алексей СЕРГУНИН
Эмоции радости из раздевалки "Факела" после победы над "Сочи".

Эмоции радости из раздевалки "Факела" после победы над "Сочи".

Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

25 марта воронежский «Факел» проведет товарищеский матч с молодежной командой клуба. Встреча пройдет на стадионе «Чайка», игра начнется в 15 часов, сообщает пресс-служба «неугасаемых».

Важная деталь: посетить встречу смогут представители фан-клуба и Союза ветеранов «Факела». Вход на арену – только по клубным картам.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в 20-м туре РФПЛ воронежцы разгромили «Сочи» (3:0) и закрепились на 14-м месте.

Тем временем, восточную трибуну Центрального стадиона профсоюзов условно дисквалифицировали до конца сезона-2022/2023 годов. Такое решение приняли на заседании контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.