Почти три тысячи пассажиров перевезли рельсовые автобусы по маршруту Воронеж – Курск в 2023 году

Фото пресс-службы ЮВЖД.

Рельсовый автобус-2 курсирует по воскресеньям. Из Воронежа состав отправляется в 6:50 и прибывает в Курск в 10:15. Из Курска поезд отправляется в 16:45 и прибывает в Воронеж в 20:10. Об этом информирует пресс-служба ЮВЖД.

Рельсовый автобус-3 «Орлан» отправляется из Курска по воскресеньям в 8:03 и прибывает в Воронеж в 11:08. Из Воронежа отправляется в 17:02 и прибывает в Курск в 20:03. По пятницам состав отправляется из Курска в 18:09 и прибывает в Воронеж в 22:22. По субботам РА-3 отправляется из Воронежа в 5:05 и прибывает в Курск в 8:40.

С начала 2023 года автобусы перевезли почти три тысячи пассажиров.