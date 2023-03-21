Жителя Воронежца отправили в колонию за использование поддельных 5-тысячных купюр

Фото пресс-службы УМВД России по Воронежской области.

По версии следствия, в начале апреля 2022 года в полицию начали поступать сообщения об обнаружении поддельных банкнот номиналом пять тысяч рублей в супермакетах и аптеках Воронежа. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Воронежской области.

Опросив работников торговых заведений и проанализировав записи камер видеонаблюдения, оперативники УЭБиПК регионального главка задержали злоумышленника. Выяснилось, что фальшивые деньги он приобретал через интернет при помощи тайников. Всего он сбыл 13 поддельных купюр.

Центральный районный суд Воронежа признал 21-летнего мужчину виновным по части 1 статьи 186 УК РФ («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 2,5 года в колонии общего режима.