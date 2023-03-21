С 2023-го воронежские организации сдают декларацию по налогу на имущество в новой форме

С 2023-го организации сдают декларацию по налогу на имущество в новой форме. В нее не включают сведения об объектах, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. Также два года назад отменили необходимость представлять декларации по транспортному и земельному налогам. Чтобы воспользоваться льготами, необходимо подать заявление и подтверждающие документы в любой налоговый орган.

Главы «Транспортный налог», «Налог на имущество организаций» и «Земельный налог» Налогового кодекса России не устанавливают предельный срок для подачи заявления, а также не связывают применение льгот с каким-либо конкретными периодом.

Кроме того, с 2021 года для обеспечения полноты уплаты налогов ФНС России направляет организациям сообщения о начисленных суммах транспортного и земельного налогов. В 2023-м в письмо будет также включена сумма налога на имущество. Сообщение составляется на основе информации, имеющейся у налоговой, в том числе результатов рассмотрения заявления о льготе. Поэтому заявление за 2022 год целесообразно подавать в I квартала 2023-го.

Ответы на часто задаваемые вопросы о предоставлении организациям льгот по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество организаций размещены на сайте ФНС России.