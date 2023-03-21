За размещение в интернете видео c нацистской символикой воронежцу выписали штраф в одну тысячу рублей

Уроженец Анны признан виновным по ч. 1 ст. 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). Об этом информирует пресс-служба райсуда.

Мужчина разместил на своей странице в VK видеозапись с нацистской символикой, которую ранее обнаружил в интернете. Во время судебного заседания он раскаялся в содеянном, сообщил, что видеозапись удалил, и при этом добавил, что понятия не имел о запрете подобного контента. В итоге суд оштрафовал злоумышленника на одну тысячу рублей.