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НовостиОбщество21 марта 2023 7:52

За размещение в интернете видео c нацистской символикой воронежцу выписали штраф в одну тысячу рублей

Он заверил суд, что не знал о запрете подобного контента
Алексей СЕРГУНИН

Уроженец Анны признан виновным по ч. 1 ст. 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). Об этом информирует пресс-служба райсуда.

Мужчина разместил на своей странице в VK видеозапись с нацистской символикой, которую ранее обнаружил в интернете. Во время судебного заседания он раскаялся в содеянном, сообщил, что видеозапись удалил, и при этом добавил, что понятия не имел о запрете подобного контента. В итоге суд оштрафовал злоумышленника на одну тысячу рублей.