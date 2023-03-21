В Воронежской области «Жигули» врезались в ЛЭП: пострадали три человека

Фото из телеграм-канала полиции Воронежской области.

По предварительным данным, накануне, 20 марта, примерно в 0:00 у дома № 13 по улице Центральная Усадьба Конного Завода поселка Слобода 19-летняя жительница Вологодской области, управляя автомобилем ВАЗ-21140, врезалась в опору линии электропередач. Об этом информирует телеграм-канал полиции Воронежской области.

В результате ДТП водитель «Жигулей» и ее пассажиры, 19-летний местный житель и 18-летняя жительница Вологодской области, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.