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НовостиПроисшествия21 марта 2023 6:42

Под Воронежем насмерть сбили пешехода

ДТП произошло в Хохольском районе
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала полиции Воронежской области.

Фото из телеграм-канала полиции Воронежской области.

По предварительным данным, накануне, 20 марта, примерно в 21:00 на 28 км автодороги "Воронеж-Луганск" Хохольского района 18-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, наехал на пешехода, двигавшегося попутно в полосе движения машины. Об этом информирует телеграм-канал полиции Воронежской области.

В результате ДТП 48-летний местный житель от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.