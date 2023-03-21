Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области нарушил антимонопольное законодательство

Началось все с того, что ООО «АТОМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ» выиграло торги на капитальный ремонт девяти домов, являющихся объектами культурного наследия. Их общая стоимость составила порядка 428 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба воронежского УФАС России.

После этого ООО «АТОМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ» выиграл торги на осуществление строительного контроля за выполнением работ по объектам в указанных аукционах. То есть, проще говоря, подрядчик получил право на контроль над самим собой.

Как известно, действующее законодательство запрещает одной и той же компании одновременно проводить капитальный ремонт домов и контролировать качество выполняемых работ.

Любопытно, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области был обязан отказаться от заключения договоров с ООО «АТОМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ» на оказание услуг по строительному контролю, но проигнорировал требование законодательства. Тем самым был нарушен пункт 3 части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции. УФАС рассмотрит вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.