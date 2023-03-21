В Воронеже закроют проезд по улице Димитрова c 21 по 27 марта

Ограничение снимут с 17:00 28 марта.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Воронеже для движения транспорта закроют участок в районе дома №27 по улице Димитрова. Ограничение введут с 9:00 21 марта до 17:00 28 марта. Об этом сообщает телеграм-канал городской администрации.
Схема пресс-службы администрации Воронежа.
Власти пояснили, что ограничение связано с проведением специалистами воронежского филиала ПАО «Квадра» аварийно-восстановительных работ на участке теплотрассы.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, из-за строительства Остужевской развязки с 15 февраля в Воронеже закрыли для движения съезды с улицы Остужева на ее дублер.