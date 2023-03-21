В Воронежском зоопарке после зимней спячки проснулись медведи Умка и Маша

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Вчера, 20 марта, в Воронежском зоопарке пробудились медведи Умка и Маша. Об этом сообщает телеграм-канал Эколог36.

Маша первой вышла на территорию вольера, стала бегать и резвиться. Умка, в силу возраста, сначала двигался медленно, постепенно разминал лапы и покачивался. Оба животных выглядят здоровыми и довольно резвыми.

После пробуждения рацион вышедших из зимней спячки медведей в основном он состоит из яблок, груш, свежего салата и других овощей. Примерно полтора месяца потребуется, чтобы животные вернулись к полноценному питанию.

Как известно, в неволе медведей необходимо погружать в зимний сон, чтобы не нарушать естественные процессы организма и создать условия, приближенные к природным. Зоологи регулярно меняли воду в их вольерах, поскольку медведям необходимо питье даже во время спячки.