В Воронеже начали разрабатывать концепцию благоустройства набережной Авиастроителей

Фото со страницы департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области в VK.

Накануне, 20 марта, в областном департаменте архитектуры и градостроительства приступили к разработке проекта набережной Авиастроителей – территории от Вогрэсовского моста до парка «Алые паруса».

- Мы хотим подойти комплексно к проработке общественного пространства и связать его логически и идейно с уже находящейся в реконструкции Петровской набережной и уже существующим парком «Алые паруса». Набережная авиастроителей должна стать местом притяжения левого берега, современным, удобным городским пространством, - уверены сотрудники департамента.

Разработка концепции благоустройства начнется с мероприятий, в которых может принять каждый житель Воронежа. Первое собрание состоится 24 марта в Доме архитектора. Начало в 18:30. Итоговую презентацию концепции представят в ходе архитектурного форума «ЗОДЧЕСТВО ВРН» 2 июня.