О смертельно опасном льде на водохранилище предупредили воронежские спасатели

Фото из архива КП Фото: Сергей КУРОЧКИН

По 5-7 рыбаков встречают спасатели на Воронежском водохранилище, несмотря на то, что с каждым днем становится все теплее и теплее. При этом в ГО и ЧС говорят: на всей территории водоема появились опасные промоины. Выходить на лед сейчас запрещено.

Пока лед еще более-менее толстый возле парков «Дельфин» и «Алые паруса». Там спасатели и встречают любителей зимней рыбалки.

– Обращаемся к рыбакам: не выходите на весенний лед! Он не издает предупреждающего треска, а проваливается под ногами человека, как рыхлый снег. Находиться на льду сейчас – настоящее безрассудство, – уверяют в ГО и ЧС.

Напомним, 15 марта из ледяной воды водохранилища вытащили рыбака, который провалился под лед. Мужчина получил обморожение. Спасатели его по скорой отправили в больницу.