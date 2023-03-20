Подозреваемого в мошенничестве воронежского депутата Жогова оставили в СИЗО

Роман Жогов вину не признает Фото: Юрий КОЗЛОВ

Главе фракции «ЕР» в воронежской Гордуме Роману Жогову продлили пребывание в СИЗО еще на два месяца. Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следователя. Об рассказали в пресс-службе суда 20 марта.

Под стражей парламентарий пробудет еще 2 месяца, как минимум до 29 мая.

Напомним, Романа Жогова задержали в конце ноября 2022 года по делу о мошенничестве на 2,4 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Ему предъявили обвинение и отправили в СИЗО, несмотря на то, что защита просила более мягкого наказания. По версии следствия, в 2010 году Жогов, будучи замруководителя регионального исполкома «ЕР», обратился за помощью к тогдашнему зампреду Гордумы Александру Провоторову. Жогов якобы попросил вице-спикера фиктивно трудоустроить свою супругу. Тот так и сделал, уверенный, что выплачиваемая ей зарплата пойдет на финансирование партии.

Мария Жогова проработала на заводе 10 лет, каждый месяц получая около 20 тысяч рублей. Так она и заработала к 2020 году 2,4 млн рублей, но эти деньги не пошли в бюджет «Единой России». Напомним, сам Провоторов, также побывавший за решеткой за мошенничество, успел выйти из колонии по УДО.