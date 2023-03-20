Сократилось число затопленных низководных мостов в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Число затопленных низководных мостов в Воронежской области за минувшие выходные сократилось. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС 20 марта.

По состоянию на сегодняшний день под водой остаются лишь девять переправ в шести районах. Ранее их было 17.

Пока невозможно проехать по следующим мостам:

- Мост через реку Хопер между н. п. Губари и н. п. Макашевка в Борисоглебском городском округе;

- Мост через реку Ворона в н. п. Большие Алабухи и Власовка в Грибановском районе;

- Мосты через реку Битюг между н. п. Старый Эртиль и н. п. Щучье, а также между н. п. Старый Эртиль и н. п. Гороховка в Эртильском районе;

- Мост через реку Савала между н. п. Костино-Отделец и н. п. Заречье в Терновском районе;

- Мосты через реку Елань в районе н. п. Студеный на автомобильной дороге и через реку Савала в районе н. п. Русаново, а также переправа через Елань в районе н. п. Алексеевский в Новохопёрском районе;

- Мост через реку Черная Калитва между н.п. Старая Калитва и н.п. Новая Калитва в Россошанском районе.

В регионе также подсохли затопленные приусадебные участки.