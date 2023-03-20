Власти прокомментировали возмущения из-за вырубки деревьев в Семилуках

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В соцсетях появилось заявление жителей города Семилуки, которые выступили против благоустройства парка «Три самолета», ради чего начали массово вырубать деревья. Власти Воронежской области прокомментировали видеообращение к губернатору. Они назвали это «подтасовкой фактов». Ответ появился в телеграм-канале Правительства региона 20 марта.

В посте сказано, что 28 человек не могут говорить от лица 67 тысяч жителей города. На видео активисты просят губернатора Александра Гусева спасти парк от вырубки, назвав его последним зеленым местом города. Также люди хотят, чтобы их город «защитили» от администрации Семилукского района, которая, по их мнению, уничтожает зону отдыха.

Однако власти региона усмотрели в этом политический подтекст, поскольку спикеры на видео много лет участвуют в выборах на разных уровнях.

– Так как никаких созидательных идей у псевдополитиков нет, что доказывает третий год отсутствия плодотворной работы совета народных депутатов города Семилуки, их соратники делают то, в чем они сильны – политические спекуляции и подтасовка фактов, – поясняют чиновники.

Активисты рассказали, что в парке уничтожили 260 деревьев. Власти ответили, что на первом этапе благоустройства было срублено 255 зеленых насаждений и будет удалено еще 241. После этого на территории планируют высадить около 700 деревьев.