Воронежский гиревик победил на первенстве страны, установив рекорд России

Владислав Зуев (справа) - теперь рекордсмен России. Фото: cspsk-vrn.ru

Владислав Зуев триумфально выступил на первенстве России по гиревому спорту среди юниоров и юниорок 19-23 лет в Омске. В весовой категории до 68 кг он одержал блестящую победу в двоеборье с суммой 200 очков. При этом Владислав установив рекорд России в упражнении «толчок» с результатом 134 повторения. Тренирует могучего спортсмена Никита Колесниченко.

Ранее на тех же соревнованиях победила воронежская спортсменка Виктория Воропаева. В той же весовой категории, что и Зуев, в дисциплине толчок длинным циклом она показала результат 52 подъема. Виктория благодаря этому результату прошла отбор на предстоящие первенства Азии и мира. Они пройдут, соответственно, в Кыргызстане в мае, и в Узбекистане в октябре. Естественно, туда поедет и Владислав Зуев.

Виктория Воропаева также выполнила норматив мастера спорта. Кстати, на первенстве она опередила уже имеющих такое звание Викторию Гаврилову из Ярославля и Анастасию Кошурникову из Ханты-Мансийского автономного округа (Югра).