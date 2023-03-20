В Воронеже объявили конкурс на проектирование памятника врачу Константину Федяевскому

В областном центре объявили конкурс на лучший проект памятника выдающемуся офтальмохирургу, организатору Воронежского общества врачей и губернских съездов профессионалов в области хирургии Константину Федяевскому. Объект ранее решено было установить на территории сквера, прилегающего к Воронежской городской клинической больнице в сквере возле горбольницы №2. Медучреждение носит имя светилы.

Решение об установке памятника было принято еще в ноябре 2022 года. Его одобрили власти Воронежа и члены городской комиссии по культурному наследию. Для того, чтобы определиться концепцией и видом будущего памятника, решили провести конкурс. Его организует «Бюро деловых исследований». Деньги на памятник воронежскому врачу будут выделены из внебюджетных источников.

К участию приглашают скульпторов, архитекторов, дизайнеров. Предусмотрен денежный призовой фонд. Регистрация участников продлится до 30 апреля. Победителей объявят 15 июня.