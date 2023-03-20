Воронежские спортсмены завоевали еще четыре медали на первенстве России по универсальному бою

Воронежские девушки завоевали пять из семи медалей нашей сборной. Фото: cspsk-vrn.ru

Отлично завершили первенство России по универсальному бою воронежские спортсмены. Соревнования проходили в подмосковном городе Домодедово.

В классической версии универсального боя победили Анна Воробьева и Валерия Мусихина. Также победила, но в дисциплене «лайт» Мария Никитина. «Бронзу» в «классике» завоевал Егор Шевченко.

Ранее представители команды Воронежской области взяли еще три медали. Артем Князев победил в весовой категории до 65 кг., Валерия Мусихина завоевала серебро, а Анна Воробьева – бронзу. Таким образом, обе спортсменки взяли медали в обоих разновидностях универсального боя.

- Стратегическая задача, поставленная тренером сборной Воронежской области по универсальному бою Владимиром Корешковым — не менее трех спортсменов, попавших в состав национальной сборной – выполнена, - сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.