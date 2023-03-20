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НовостиСпорт20 марта 2023 15:32

Воронежские спортсмены завоевали еще четыре медали на первенстве России по универсальному бою

Причем три из них золотые
Юрий КОЗЛОВ
Воронежские девушки завоевали пять из семи медалей нашей сборной.

Воронежские девушки завоевали пять из семи медалей нашей сборной.

Фото: cspsk-vrn.ru

Отлично завершили первенство России по универсальному бою воронежские спортсмены. Соревнования проходили в подмосковном городе Домодедово.

В классической версии универсального боя победили Анна Воробьева и Валерия Мусихина. Также победила, но в дисциплене «лайт» Мария Никитина. «Бронзу» в «классике» завоевал Егор Шевченко.

Ранее представители команды Воронежской области взяли еще три медали. Артем Князев победил в весовой категории до 65 кг., Валерия Мусихина завоевала серебро, а Анна Воробьева – бронзу. Таким образом, обе спортсменки взяли медали в обоих разновидностях универсального боя.

- Стратегическая задача, поставленная тренером сборной Воронежской области по универсальному бою Владимиром Корешковым — не менее трех спортсменов, попавших в состав национальной сборной – выполнена, - сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.