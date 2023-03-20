Сборная Воронежской области по водному поло заняла седьмое место в финале первенства России

Юные воронежские волейболисты, хотя и выиграли всего один матч из шести, бились достойно. Фото: cspsk-vrn.ru

Завершился финальный этап первенства России по водному полу среди юношей до 14 лет. Участвовавшая в нем команда Воронежской области заняла третье место.

На групповом этапе в своей подгруппе наши юные ватерполисты уступили омичам – 6:9. Ранее они проиграли челябинцам с тем же счетом и свели вничью матч с казанцами – 4:4. Затем воронежцы встретились с хозяевами турнира – команде из города Березники Пермского края и в упорной борьбе уступили 10:11. После этого наша команда могла претендовать только на места с 5 по 8-е.

В первом матче утешительного турнира воронежцы уступили команде из Казани – 1:5. Зато в финальной игре оказались значительно сильнее ребят из Крыма – 7:3 и заняли седьмое место.

Главный итог соревнований - опыт игр с сильнейшими командами России своего возраста. Фото: cspsk-vrn.ru

Призерами первенства стали команды Березников, Рузы и Липецкой области.