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НовостиСпорт20 марта 2023 14:42

Воронежские каратисты завоевали шесть медалей на первенстве ЦФО

Две из них золотые
Юрий КОЗЛОВ
Выступление юных воронежских каратистов на первенстве ЦФО можно признать удачным.

Выступление юных воронежских каратистов на первенстве ЦФО можно признать удачным.

Фото: cspsk-vrn.ru

С богатым медальным урожаем приехали с первенства Центрального федерального округа в Калуге юные воронежские каратисты. Соревнования проходили среди мальчиков и девочек 10-11 лет, а также юношей и девушек от 12 до 13 лет.

В первенстве ЦФО участвовали команды из 13 регионов России. Воронежскую область представляли 25 спортсменов. И шесть из них завоевали медали.

Золото на счету Валерию Крупновой (возрастная категория 12-13 лет, до 47 кг). Тренирует спортсменку Белозерцев А.О. Также победил Алексей Жигульский (10-11 лет, свыше 42 кг). Его готовил к соревнованиям тренер Джиянов А.Х.

Серебряными призерами стали:

Арина Зайцева - 10-11 лет до 32 кг (тренер Джиянов А.Х.)

Даниил Клецкин - 12-13 лет до 40 кг (тренер Панитков Е.А.)

Бронзу завоевали еще два наших спортсмена:

Алина Архипова - 10-11 лет свыше 36 кг (тренер Белозерцев А.О.)

Мирон Забурунов - 10-11 лет до 30 кг (тренер Панитков Е.А.)

- Первые и вторые призеры получают путевки на первенство России, которое пройдет в Нальчике в конце апреля. И это будет очень ответственный старт, поскольку именно с возрастной группы 12-13 лет в каратэ ВКФ начинают комплектовать сборные России, - рассказал главный тренер сборной Воронежской области по этому виду единоборств Константин Пожидаев.