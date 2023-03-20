Воронежские каратисты завоевали шесть медалей на первенстве ЦФО

Выступление юных воронежских каратистов на первенстве ЦФО можно признать удачным. Фото: cspsk-vrn.ru

С богатым медальным урожаем приехали с первенства Центрального федерального округа в Калуге юные воронежские каратисты. Соревнования проходили среди мальчиков и девочек 10-11 лет, а также юношей и девушек от 12 до 13 лет.

В первенстве ЦФО участвовали команды из 13 регионов России. Воронежскую область представляли 25 спортсменов. И шесть из них завоевали медали.

Золото на счету Валерию Крупновой (возрастная категория 12-13 лет, до 47 кг). Тренирует спортсменку Белозерцев А.О. Также победил Алексей Жигульский (10-11 лет, свыше 42 кг). Его готовил к соревнованиям тренер Джиянов А.Х.

Серебряными призерами стали:

Арина Зайцева - 10-11 лет до 32 кг (тренер Джиянов А.Х.)

Даниил Клецкин - 12-13 лет до 40 кг (тренер Панитков Е.А.)

Бронзу завоевали еще два наших спортсмена:

Алина Архипова - 10-11 лет свыше 36 кг (тренер Белозерцев А.О.)

Мирон Забурунов - 10-11 лет до 30 кг (тренер Панитков Е.А.)

- Первые и вторые призеры получают путевки на первенство России, которое пройдет в Нальчике в конце апреля. И это будет очень ответственный старт, поскольку именно с возрастной группы 12-13 лет в каратэ ВКФ начинают комплектовать сборные России, - рассказал главный тренер сборной Воронежской области по этому виду единоборств Константин Пожидаев.