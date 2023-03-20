Прошел госэкспертизу проект дублера Московского проспекта в Воронеже

Первый этап строительства дублера Московского проспекта стартует в 2023 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На совещании в городской администрации в понедельник, 20 марта, мэр Воронежа Вадим Кстенин рассказал о том, что проект дублера Московского проспекта прошел госэкспертизу. Первый вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Петрин сообщил, что уже сформированы документы для объявления торгов.

Первым этапом строительства дублера Московского проспекта станет участок длиной 1,5 километра от улицы Владимира Невского до улицы Хользунова. А в финальной стадии новая дорога соединит Антонова-Овсеенко и Кольцовскую через улицы 60-й Армии, Солнечную и Свободы с расширением отдельных участков. На реализацию проекта только в 2023 году планируют направить более 550 миллионов рублей. Для новой дороги зарезервировали земельные участки общей площадью 539 квадратных метров по адресам: ул. 60-й Армии, 25а и 2г; Генерала Лизюкова, 38г; Бульвар Победы, 38б.

Напомним, на совещании также рассказали о новой дороге, связывающей улицы Шишкова и Тимирязева. В частности, заявили, что ее строительство должны завершить уже в 2023 году.