У жителя Воронежа из-за долга по штрафам в 1,5 млн рублей изъяли иномарку

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Сотрудники ДПС в Воронеже задержали 22-летнего автомобилиста, который оказался злостным нарушителем правил дорожного движения и накопил долгов на сумму свыше 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 20 марта.

Молодой человек совершил 600 нарушений. Его остановили, когда он ехал на автомобиле VW Touareg без переднего бампера. Сотрудники ДПС проверили информацию в базах данных и выяснилось, что он задолжал также судебным приставам-исполнителям около 400 тысяч рублей исполнительского сбора.

Полиция составила протоколы в отношении нарушителя и выписала штраф в двукратном размере суммы задолженности – 1,5 млн рублей.