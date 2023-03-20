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НовостиПроисшествия20 марта 2023 14:01

У жителя Воронежа из-за долга по штрафам в 1,5 млн рублей изъяли иномарку

Правоохранители составили 250 административных протоколов на мужчину
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

Сотрудники ДПС в Воронеже задержали 22-летнего автомобилиста, который оказался злостным нарушителем правил дорожного движения и накопил долгов на сумму свыше 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 20 марта.

Молодой человек совершил 600 нарушений. Его остановили, когда он ехал на автомобиле VW Touareg без переднего бампера. Сотрудники ДПС проверили информацию в базах данных и выяснилось, что он задолжал также судебным приставам-исполнителям около 400 тысяч рублей исполнительского сбора.

Полиция составила протоколы в отношении нарушителя и выписала штраф в двукратном размере суммы задолженности – 1,5 млн рублей.