Воронежские волейболисты пробились в Финал четырех Высшей лиги «Б»

Наши волейболисты теперь поборются за медали Высшей лиги «Б». Фото: ВК «Кристалл-Черкизово» ВКонтакте.

Завершился предварительный этап Высшей лиги «Б» по волейболу. Воронежская команда «Кристалл-Черкизово» в матчах 11 тура одержала четыре победы в четырех матчах. Причем в матчах с командой РЦСП из Краснодарского края, сформированной из молодых игроков, выигрыш был, так сказать, без шансов для соперников. А вот с хозяевами тура, «Динамо-МГТУ» (Майкоп) пришлось куда сложнее. Тем не менее родные стены не позволили динамовцам организовать равную борьбу. Все равно преимущество воронежских волейболистов было ощутимым.

В итоге на предварительном этапе «Кристалл-Черкизово» занял третье место. В 28 матчах у наших волейболистов 22 победы. Первым стал «Обнинск» с 75 очками. А вот «Дагестан» обогнал воронежский клуб лишь по дополнительным показателям. У обеих команд по 67 очков. Далее квартет сильнейших команд сезона, в который вошли и динамовцы из Майкопа, разыграют медали в Финале четырех, в котором будут учитывать из предварительного этапа лишь результаты очных встреч лидеров.