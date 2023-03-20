В Воронеже парню дали 2,5 года колонии за сбыт фальшивых денег

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Центральный райсуд Воронежа осудил 21-летнего местного жителя за сбыт фальшивых денег. Об этом рассказали в прокуратуре региона 20 марта.

Суд установил, что в апреле 2021 нигде не работающий молодой человек приобрел несколько поддельных банковских билетов Банка России номиналом по 5 тысяч рублей. В дальнейшем он расплатился ими в различных магазинах.

Таким образом злоумышленник сбыл 13 поддельных купюр. Его преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в сентябре 2021 года, когда он пытался снова расплатиться «липовыми» деньгами.

Суд признал молодого человека виновным и назначил 2,5 года колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в течение 15 дней.