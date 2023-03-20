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НовостиОбщество20 марта 2023 13:04

В центре Воронежа спилили четыре огромные липы

Еще 16 деревьям провели санитарную обрезку
Ирина КАЗАНИНА
Фото городского управления экологии

Фото городского управления экологии

Фото: Предоставлено

Воронежцы встревожились, заметив днем 20 марта автокран и людей с пилами в сквере у памятника Пушкину рядом с театром Оперы и балета. Горожане написали об этом в соцсетях, выразив свои опасения за судьбу зеленых насаждений в самом центре города.

- Это не санитарная обрезка, - возмутились очевидцы. - От дерева полупень оставили!

«Комсомолка» обратилась за комментариями в администрцию Воронежа. Там нам пояснили:

- Работы в сквере проводятся в рамках порубочного билета, выданного театру. Удаляют четыре усыхающих дерева, а также проводят санитарную обрезку 16 деревьев. Отметим, что специалисты обнаружили в них гниль стволов.