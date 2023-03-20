Прокуратура занялась стоками в Воронежской нагорной дубраве

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Прокуратура Рамонского района зафиксировала во время проверки факт сброса очистными сооружениями МКП «Айдаровское ЖКХ» сточных вод в государственный природный заказник областного значения «Воронежская нагорная дубрава». Это - особо охраняемая территория областного значения. Об этом рассказали в надзорном ведомстве 20 марта.

Сточные воды разлились на открытом грунте лесного участка. Площадь их составила более 500 кв. м.

- В результате эксплуатации очистных сооружений предприятия допущено нарушение режима особо охраняемой природной территории, которое повлекло за собой снижение ее экологической ценности и причинение вреда природным комплексам, - пояснили в прокуратуре.

Материалы проверки передали в отдел МВД по Рамонскому району. Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов). Ход расследования взят на контроль прокуратурой района.