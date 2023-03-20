Воронежцев приглашают принять участие в акции «Добрый огород»

Фото предоставлено управой Ленинского района Фото: Предоставлено

Члены Общественной палаты России приглашают жителей Воронежской области – ученых, агрономов, добровольцев, педагогов и социальных работников, а также садоводов и огородников принять участие во Всероссийской акции на получение гранта «Добрый огород». Мероприятие, призванное объединить увлеченных садоводством и огородничеством земляков, проводится второй год при поддержке комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты.

Авторы социальных проектов, направленных на оказание помощи одиноким пожилым людям и семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации, в обеспечении эффективного использования приусадебных и садовых участков, смогут получить мини-гранты на воплощение своей идеи. На эти средства агроволонтёры могут приобрести посадочный материал, инвентарь, удобрения или организовать просветительские мероприятия, направленные на распространения аграрной грамотности. Заявки на участие в первом потоке этого года принимаются до 15 апреля.

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