Полиция начала проверку после драки детей в батутном центре возле воронежского ТРЦ

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Инцидент произошел в батутном центре, расположенном рядом с торговым центром «Максимир» в Железнодорожном районе в минувшее воскресенье 19 марта. В соцсетях появилась информация, что подрались дети. Конфликт между девочками, одна из которых праздновала 11-летие, и мальчиком, находившимся там в сопровождении взрослого мужчины, вылился в драку.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, в отдел полиции поступило заявление от 40-летней местной жительницы. Женщина просит принять меры к неизвестному несовершеннолетнему и его законному представителю. Заявительница указала, что они причинили телесные повреждения ее 11-летней дочери.

Правоохранители в данный момент выясняют обстоятельства случившегося. Проводится проверка.