Воронежские волонтеры рассказали о поисках пропавшей 10-летней девочки

Фото - ПСЦ "Регион" Фото: Предоставлено "КП"

Волонтеры ПСЦ «Регион 36» рассказали, как они искали в Воронеже 10-летнюю девочку. Ребенок ушел в школу, но на уроках она не была и домой так и не вернулся. Сообщение о пропаже волонтеры получили в среду, 15 марта.

Первый экипаж выехал на осмотр Северного района. Добровольцы «прочесывали» местность возле ТЦ «Арена», близлежащего сквера. Далее двинулись в парк Динамо. Второй экипаж работал по району ближе к дому: обходили все дворы, улицы и дорогу из центра Воронежа к дому.

Во время поиска подключилось очень много неравнодушных жителей. В итоге в начале первого ночи волонтерам сообщила мама, что дочка нашлась, жива и здорова. Ее помог найти родительский комитет.

- Сотрудники поисково-спастельного центра благодарят всех неравнодушных людей за помощь!, - написали волонтеры.