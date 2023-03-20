В зоне СВО погиб 40-летний сварщик из Воронежской области

Александр Комов. Фото: со страницы главы Новохоперского района Виктора Королева ВКонтакте.

О гибели еще одного бойца из Воронежской области в зоне СВО сообщил на своей странице ВКонтакте глава Новохоперского района Виктор Королев.

Уроженец поселка Елань-Коленовский, 40-летний Александр Комов на «гражданке» работал сварщиком. О роде войск в зоне СВО, где служил Александр Константинович, и об обстоятельствах его гибели не сообщают.

Глава Новохоперского района выразил глубокие соболезнования семье, родным и близким Александра Комова.

Напомним, 11 февраля 2023 года в зоне СВО погиб житель Рамонского района Владислав Коморник. А недавно в Эртильском районе Орден мужества вручили семье погибшего бойца Сергея Бобкина, в мирной жизни работавшего слесарем.