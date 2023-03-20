Для воронежцев проведут семинары по единому налоговому счету

С 1 января 2023-го в связи с внедрением единого налогового счета (ЕНС) произошел полный переход на новую систему расчетов налогоплательщиков с бюджетом. Теперь организации и предприниматели уплачивают большинство налогов путем внесения единого платежа.

Специалисты отмечают много плюсов у ЕНС. Например, он устраняет разногласия, при которых у одного плательщика имеется одновременно задолженность и переплата по разным платежам. Упрощает механизм уплаты налогов и обеспечивает экономически обоснованный расчет суммы пеней на общую сумму задолженности.

Актуальная информация о едином налоговом счете размещена на сайте ФНС. Также ИФНС по Коминтерновскому району проведет по теме единого налогового счета семинары. Встречи состоятся 22 марта и 29 марта в 12:00 по адресу: ул. Варейкиса, 49.

Требуется предварительная запись по телефонам +7(473) 260-98-68, +7(473) 260-98-67. При себе нужно иметь паспорт.