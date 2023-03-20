Житель Воронежской области по пьяни насмерть забил сожительницу

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Завершилось расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя города Богучара Воронежской области. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

Следователи выяснили, что в декабре 2022 года в доме по улице Дзержинского в Богучаре между пьяными сожителями разгорелась ссора. Разозлившись на женщину, мужчина жестоко избил ее руками и ногами по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений 47-летняя жертва скончалась на месте происшествия.

- На предварительном следствии обвиняемый признал вину и дал подробные показания, которые подтвердил при проведении проверки показаний на месте, - сообщили в пресс-службе Воронежского СУСКа.

Материалы готовы к передаче в суд.