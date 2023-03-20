В Воронеже рецидивист ударил приятеля кухонным ножом

Подозреваемому грозит до 10 лет заключения Фото: из архива «КП»

В одну из больниц Воронежа привезли 33-летнего пациента с ножевыми ранениями грудной клетки. Оперативники выяснили, что пострадавшего доставили 18 марта в 22.20 из его квартиры, расположенной в доме на улице Теплоэнергетиков. Мужчина распивал алкоголь в компании своего 35-летнего знакомого. Между мужчинами произошел конфликт на почве личной неприязни, в ходе которого, злоумышленник ударил потерпевшего кухонным ножом в грудь.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление местный житель. В полиции задержанный признался в преступлении. Орудие преступления у него изъяли.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Наказание по ней составляет до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания.