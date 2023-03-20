У воронежского отделения Социального фонда России изменился номер контакт-центра

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

С 20 марта изменился номер регионального контакт-центр Отделения Социального фонда России по Воронежской области по вопросам пенсионного и социального страхования. Теперь воронежцы могут обратиться в по новому номеру 8-800-200-09-31.

Операторы центра предоставят гражданам консультации по всем вопросам и услугам, связанным с социальной поддержкой, включая получение сертификата на материнский капитал, единое пособие, оформление пенсии или путевки в санаторий, уточнение статуса поданного заявления и многое другое.

Консультант поможет получить информацию по самым популярным запросам. Если нужна более детальная информация, сотрудник центра предоставляет консультацию с использованием персональных данных после идентификации человека. Для получения персонифицированной информации абоненту необходимо подготовить СНИЛС и кодовое слово.