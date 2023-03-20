Коронавирус в Воронежской области на утро 20 марта: число суточных заражений вплотную приблизилось к 500

Пока в больницы попадают немногие из заразившихся, но врачам расслабляться не стоит. Фото: Иван МАКЕЕВ

Продолжает, хотя и медленно, расти суточная заболеваемость коронавирусом. На утро понедельника, 20 марта, заразились еще 499 человек, 26 из них попали в больницы. На начало дня 19 марта подхвативших коронавирус было почти столько же – 498. Всего же за время эпидемии заразились уже 489 451 житель Воронежской области.

Немногим меньше выздоровели – 462 человека. На утро 19 марта их было гораздо меньше – 358. Всего с начала эпидемии закрыли ковидный больничный 475 663 жителя Воронежской области.

Как и несколько суток до этого, никто не умер от последствий коронавируса. Число жертв этой опасной болезни в Воронежской области осталось прежним – 8 625.