«Спорт Рядом»: Правительство Воронежской области и Сбер запустили цифровой Сервис для жителей региона

Для того, чтобы воспользоваться Сервисом необходимо установить на мобильный телефон приложение «Живу Спортом», которое в скором времени будет переименовано в «Спорт Рядом», пройти несложную регистрацию, перейти во вкладку «Площадки», ознакомиться с ближайшими спортивными объектами и выбрать понравившуюся услугу. Мобильное приложение покажет пользователю все подключенные спортивные объекты Воронежской области, благодаря чему жители смогут легко найти на карте нужный спортивный объект, посмотреть его расписание, приобрести билет или абонемент, а также оставить отзыв о работе спортивного учреждения.

Дмитрий Соболев, руководитель департамента физической культуры и спорта Воронежской области: «Внедрение цифровых платформ – закономерный процесс, который позволит спорту стать максимально доступным. Запуск Сервиса «Спорт Рядом» еще один важный шаг на пути к достижению показателя, обозначенного Президентом Владимиром Путиным, согласно которому к 2030 году доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, должна составлять не менее 70%».

Денис Скребец, заместитель председателя – управляющий Воронежским отделением Сбербанка: «Одна из приоритетных задач Сбера – цифровизация регионов. Кроме того, Сбер уделяет внимание как развитию финансовых продуктов, так и проектов, направленных на поддержание здорового образа жизни. Внедрение решения «Спорт Рядом» позволяет оцифровать и администрировать все операционные процессы внутри спортивных организаций. В дальнейшем мы планируем расширять перечень спортивных объектов, к которым будет открыт доступ через электронную платформу. Мы уверены, что благодаря цифровому Сервису спорт для жителей региона станет еще более доступным».

На сегодняшний день к Сервису подключены следующие спортивные школы и спортивные комплексы:

ГБУ ДО ВО «СШОР №33» (Бульвар Победы, 17б): Зал борьбы в СК «ВГАС» (ул. Средне-Московская, 72) Зал в СК «Динамо» (ул. Ленина, 12) СК «Олимп» (ул. Ленинградская, 17а) Центр бокса (ул. Циолковского, 28/2) Спортивный зал (ул. Новосибирская, 13б) Спортивный зал (Бульвар Победы, 50б) Филиал ГБУ ДО ВО «СШОР №33» (г. Поворино, ул. Советская, 1а).

МКУ ДО Бобровская СШ «Ледовый дворец им. Вячеслава Фетисова» (г. Бобров, ул. 22 Января, 2/2)

СК «Факел» (ул. Писателя Маршака, 1а)

Объекты ГБУ ВО «Спортсооружения»: СК «Звездный» (ул. Южно-Моравская, 3) ФОК с бассейном «Волна» (ул. Новосибирская, 5б) СК «Химик» (г. Россошь, ул. Белинского, 20а)