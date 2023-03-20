В Воронеже компания молодежи на «Фольксвагене» влетала в светофор и столб

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

18 марта около 01.30 часов в Воронеже у дома № 48Б по улице Волгоградская в аварию попала компания молодых людей на «Фольксвагене». За рулем иномарки, по предварительным данным полиции, находился 22-летний житель Аннинского района. Машина ехала по улице Волгоградская со стороны улицы Димитрова в направлении улицы Баррикадная. Водитель не справился с управлением и снес светофор железнодорожного переезда, а затем налетел еще и на столб на правой стороне обочины.

В аварии получили травмы три пассажира иномарки: 22-летний парень и две 19-летние девушки, местные жители. Всех госпитализировали.

В обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.